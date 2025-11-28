Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Persiapan Penting Timnas Basket 3x3 Indonesia Menjelang SEA Games 2025

Jumat, 28 November 2025 – 06:06 WIB
Persiapan Penting Timnas Basket 3x3 Indonesia Menjelang SEA Games 2025 - JPNN.COM
Timnas Basket 3x3 Indonesia saat berlaga di FIBA 3x3 Asia Cup 2022. Foto: FIBA

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia menjalani persiapan akhir menjelang tampil di SEA Games 2025.

Pelatih Timnas Basket 3x3 Indonesia, Fandi Andika Ramadhani berharap tim asuhannya bisa tembus semifinal.

Target yang dicanangkan sejatinya tidak berlebihan, sebab Diftha Pratama dan kolega menjalani pemusatan latihan beberapa bulan terakhir dengan intensif.

Baca Juga:

Tidak hanya berlatih di Jakarta, Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia juga menjalani try out ke Jepang.

Para pemain juga mengikuti turnamen FIBA 3x3 Challengers 2025 di Filipina dan Taiwan.

“Saat ini perkembangan tim putra sedang mematangkan sistem bermain baik offense maupun defense. Akurasi tembakan yg harus lebih ditingkatkan lagi dari sebelumnya,” ungkap Fandi Andika Ramadhani.

Baca Juga:

Timnas Basket Putra 3x3 Indonesia sejauh ini bakal diisi pemain lokal.

Selain Diftha, pemain lainnya yang menjalani training camp ada Sandy Ibrahim Azis, Surliyadin, Rheza Saputra Butarbutar, Nickson Damara Gosal, Reggie Mononimbar, serta Erick Ibrahim Junior.

Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia menjalani persiapan akhir menjelang tampil di SEA Games 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA Games 2025  Timnas Basket 3x3  Timnas Basket 3x3 Putra  Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia 
BERITA SEA GAMES 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp