Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persiapan Persib Menjelang Laga Kontra PSBS Biak, Tanpa 12 Pemain

Senin, 13 Oktober 2025 – 12:12 WIB
Persiapan Persib Menjelang Laga Kontra PSBS Biak, Tanpa 12 Pemain - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung saat menjalani latihan. Ilustrasi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib terus mengasah kemampuan dan teknik permainan menjelang laga lanjutan Super League dan AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Cara yang dilakukan yakni melalui sesi gim internal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (11/10/2025).

Dalam gim internal itu, Persib tanpa 12 pemain, yakni Marc Klok, Eliano Reijnders, Thom Haye, Beckham Putra, Frans Putros, Robi Darwis, Kakang Rudianto, Rhaka Syafaka, dan Nazriel Alfaro yang memperkuat Timnas Indonesia.

Baca Juga:

Sementara, tiga bintang muda Kevin Islami, Athaya Zahran dan Zulkifli Lukmansyah bertanding di Elite Pro Academy (EPA) U20.

Meskipun demikian, pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, persiapan tim tetap berjalan sesuai dengan harapan.

Dia meyakini, tim akan sepenuhnya siap melakoni pertandingan pekan ke-9 kontra PSBS Biak pada Jumat (17/10) di Stadion Maguwohardjo.

Baca Juga:

"Dengan pemain yang ada, kami masih bisa membaginya ke dalam dua tim dan memainkan gim pendek yang intensif," kata Bojan Hodak, Senin (13/10).

Secara keseluruhan, Hodak cukup puas dengan performa pemain dalam sesi gim internal kemarin.

Persib Bandung menjalani sesi gim internal tanpa 12 pemain, menjelang laga kontra PSBS Biak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  PSBS Biak  PSBS Biak Vs Persib Bandung  Bojan Hodak  BRI Super League 2025/2026 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp