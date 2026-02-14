Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persiapan Persija Menjelang Lawan Bali United, Kekalahan di Kandang Masih Terngiang

Sabtu, 14 Februari 2026 – 16:00 WIB
Asisten pelatih Persija Ricky Nelson (kiri) saat konferensi pers menjelang lawan Bali United, Sabtu (14/2). Foto: Dokumetasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta mencoba melupakan hasil buruk atas Arema FC dengan membidik kemenangan melawan Bali United pada lanjutan Super League 2025/26.

Asisten pelatih Persija Ricky Nelson mengungkapkan bahwa Rizky Ridho dan kolega sudah melupakan kekalahan menyakitkan 0-2 dari tim berjuluk Singo Edan itu.

Mantan juru taktik Persipura Jayapura tersebut berharap Macan Kemayoran bangkit dan bisa mencuri kemenangan saat menghadapi Bali United.

Baca Juga:

“Persiapan kami yang paling penting masalah mental, kekalahan dari Arema di kandang itu cukup mengganggu,” katanya.

“Persiapan kami pekan ini mempersiapkan tim karena kompetisi masih panjang untuk bisa menuju posisi yang diinginkan dekat dengan posisi pertama,” ujar pria kelahiran 25 Juli 1980 itu.

Persija bakal menghadapi Bali United tanpa Mauricio Souza yang mendapatkan hukuman akumulasi kartu.

Baca Juga:

Pemilik 11 gelar juara itu berupaya untuk bisa terus menjaga kekompakan terlebih dalam laga tandang nanti seluruh pemain bisa diturunkan.

Tercatat Jordi Amat, Allano Brendon de Souza Lima, hingga Bruno Tubarao menjadi tambahan penting Macan Kemayoran menatap laga melawan Bali United.?

Persija Jakarta masih terngiang hasil buruk lawan Arema FC saat berhadapan melawan Bali United, Minggu (15/2)

