JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persiapan Sudah Luar Biasa, Persija Jakarta Siap Ladeni Persib Bandung

Sabtu, 10 Januari 2026 – 10:55 WIB
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menjelang laga melawan PSBS Biak di Stadion Manahan, Solo. Foto: Dokumentasi Persija Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta siap menghadapi Persib Bandung pada laga pekan ke-17 Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1).

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengungkapkan bahwa sudah melakukan persiapan luar biasa untuk menghadapi tim berjuluk Maung Bandung itu selama satu pekan terakhir. 

“Satu minggu kami persiapan luar biasa. Kami sudah berupaya keras melakukan yang terbaik. Pertandingan ini sangat penting, untuk itu kami termotivasi,” ujar juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 itu.

Mauricio mengatakan bahwa Persib Bandung merupakan tim yang tangguh, dengan berisi pemain lokal maupun asing.

Untuk itu mantan nakhoda Madura United tersebut mengingatkan kepada anak asuhannya waspada dan fokus agar bisa membawa pulang poin penuh.

Mauricio berharap Rizky Ridho dan kolega bisa membawa pulang poin penuh dari lawatan ke kota Kembang.

“Semua tahu kualitas Persib Bandung. Mereka punya investasi besar di kompetisi ini. Banyak pemain mereka yang bermain di Timnas Indonesia,” ungkapnya.

“Saya percaya dengan tim ini kuat. Laga esok hari akan jadi pertandingan yang luar biasa,” ujar pria asal Rio de Janeiro itu.

Persib vs Persija, Macan Kemayoran sudah melakukan persiapan luar biasa untuk menghadapi Maung Bandung di Super League.

