Persib Bandung Bangkit dari Kekalahan? Sinyal Kuat Datang Menjelang Laga Penentuan

jpnn.com - Situasi sulit dihadapi Persib Bandung setelah hasil minor kontra Ratchaburi FC pada leg pertama 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Namun, keyakinan untuk membalikkan keadaan masih terjaga kuat di dalam tim.

Pada leg pertama, Maung Bandung pulang dari Thailand dengan kekalahan telak 0-3.

Meski demikian, bek Persib Frans Putros menegaskan bahwa kekalahan dengan selisih tiga gol belum menjadi akhir dari perjuangan timnya.

Pemain Timnas Irak itu menyebut atmosfer ruang ganti tetap dipenuhi optimisme menjelang leg kedua yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (18/2/2026).

"Tentu saja tidak mudah melihat hasil yang kami dapatkan di di Ratchaburi. Namun, tidak ada yang mustahil," ucap Putros.

Putros memastikan seluruh elemen tim telah sepakat untuk mengerahkan kemampuan terbaik demi mengejar defisit agregat.

Dia menilai peluang masih terbuka selama Persib mampu tampil maksimal sejak menit awal.