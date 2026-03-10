Persib Bandung Baru Berpesta, Beckham Putra Justru Ingatkan Ancaman Borneo FC

jpnn.com - Beckham Putra mengingatkan Persib Bandung tak boleh cepat puas setelah meraih kemenangan telak atas Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League.

Pertandingan Persib vs Persik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (9/3/2026) malam, berakhir dengan skor 3-0.

Hasil positif tersebut kini menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad Maung Bandung.

Beckham berharap momentum kemenangan itu bisa terus berlanjut saat Persib menjalani laga berikutnya melawan Borneo FC.

Namun, pemain berusia 24 tahun itu menegaskan bahwa laga mendatang tidak akan berjalan mudah.

Menurutnya, Borneo FC merupakan tim yang memiliki kualitas dan patut diwaspadai.

"Ini adalah hal bagus untuk persiapan melawan Borneo di pekan depan."

"Semoga kami bisa bermain bagus di Borneo karena mereka tim yang kuat dan semoga kita bisa memanfaatkan itu," ucap Beckham.