Persib Bandung Belum Juara, Federico Barba Minta Seluruh Pihak Tahan Euforia

jpnn.com, BANDUNG - Bek Persib, Federico Barba, meminta seluruh pihak, termasuk Bobotoh dan manajemen, untuk melupakan euforia juara, sebelum liga berakhir.

Maung Bandung masih menyisakan satu pertandingan terakhir melawan Persijap Jepara. Laga penentuan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026) sore,

Apabila Persib bisa mengalahkan Persijap maka gelar juara dipastikan sudah di tangan. Hal berbeda justru terjadi bila Maung menelan kekalahan.

Baca Juga: Ucapan Pelatih Persijap Menjelang Lawan Persib Patut Jadi Alarm Bahaya

Di tengah situasi ini, manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) hingga pemerintah daerah justru sesumbar membuat rencana konvoi Persib juara.

Barba mengatakan euforia berlebih seharusnya tidak terjadi. Masih ada Persijap yang harus mereka taklukkan.

"Saya sangat setuju dengan pelatih. Saya tidak merasakan antusiasme ini karena kami belum mencapai apa pun. Jadi, saya sangat fokus pada pertandingan ini," kata Barba dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Jumat (22/5).

Penggawa asal Italia itu menuturkan perjuangan Persib sebentar lagi berakhir.

Sampai dengan pekan ke-32, Persib berhasil mengumpulkan 78 poin dengan 24 kali menang, enam seri, dan tiga kekalahan.