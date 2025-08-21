Persib Bandung Berburu Pemain Baru Menjelang Penutupan Jendela Transfer

jpnn.com - Persib Bandung berpeluang menambah amunisi baru menjelang penutupan bursa transfer. Hal ini tidak lepas dari evaluasi terhadap penampilan sejumlah pemain yang dinilai belum konsisten di beberapa posisi.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan Persib berencana melengkapi kuota 11 pemain asing.

Persib Buka Peluang Tambah Pemain Asing Baru

Saat ini, Persib baru memiliki sembilan legiun asing. Artinya, masih tersisa dua slot pemain impor sesuai regulasi I League.

Adapun sembilan pemain asing Persib ialah Wiliam Marcilio, Lucho Guaycochea, Julio Cesar, Berguinho, Uilliam Barros, Ramon Tanque, Adam Przybek, Patricio Matricardi, dan Frans Putros.

"Untuk pemain baru, tunggu saja, tetapi konsisten awal bulan kami lagi cari pemain baru dan kami berharap sebelum windows transfer ditutup akhir Agustus ada kabar pemain baru, ditunggu saja," kata Adhitia di Bandung, Kamis (21/8/2025).

Tantangan Mencari Pemain Asing

Adhitia mengakui mencari pemain baru di tengah jalannya kompetisi memang tidak mudah. Namun, menurutnya peluang masih terbuka mengingat kompetisi Eropa baru akan bergulir.

"Sulit dan enggak sulit sebenarnya. Kompetisi di Eropa juga belum berjalan. Kita lihat potensi-potensi yang dimiliki," jelasnya.

Komunikasi Intens Manajemen dan Tim Pelatih

Soal posisi mana yang paling mendesak untuk diperkuat, dia menyerahkan sepenuhnya kepada hasil evaluasi pelatih Bojan Hodak.