Persib Bandung Berpeluang Putus Tradisi, Adam Alis Tak Mau Gelar Diraih Setengah Hati

Selasa, 19 Mei 2026 – 06:46 WIB

jpnn.com - Persib Bandung kini hanya berjarak satu langkah lagi dari tangga juara BRI Super League 2025/26.

Kemenangan dramatis 2-1 atas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026), menjadi modal besar bagi Maung Bandung untuk menuntaskan misi tersebut.

Gelandang Persib Adam Alis mengaku kemenangan di markas PSM menjadi hasil yang sangat berarti.

Bukan hanya karena menjaga peluang juara, tetapi juga karena Persib berhasil mematahkan catatan kurang baik saat bermain di kandang Juku Eja.

"Kami tahu betapa sulitnya bermain di sana, jadi bisa membawa pulang kemenangan tentu membuat kami bangga," ucapnya.

Meski kini berada di posisi yang sangat menguntungkan, pemain bernomor punggung 18 itu menegaskan Persib belum boleh terlena.

Persib bercokol di puncak klasemen Super League dengan koleksi 78 poin, unggul dua angka dari Borneo FC yang duduk di posisi kedua.

Dengan satu laga tersisa, Persib cukup bermain imbang pada pertandingan terakhir untuk mengamankan gelar juara.