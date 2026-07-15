Persib Bandung Berpisah dengan Dimas Drajad

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung berpisah dengan penyerang Dimas Drajad. Perpisahan itu terjadi setelah habisnya kontrak pemain tersebut pada akhir musim 2025/2026.

"Kontrak Dimas telah berakhir bersamaan dengan selesainya musim 2025/2026,” kata Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan dikutip dari laman resmi klub, Rabu (15/7).

Menurut Adhitia, keputusan tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi dan penyusunan komposisi tim untuk menghadapi tantangan musim baru.

“Setelah melalui proses evaluasi bersama tim pelatih, Dimas tidak masuk dalam proyeksi teknis untuk musim mendatang. Atas dasar rekomendasi tersebut, Persib memutuskan untuk tidak memperpanjang kerja sama," kata Adhitia.

Dia melanjutkan setiap fase dalam perjalanan sebuah klub maupun seorang pemain selalu menghadirkan dinamika dan kesempatan baru.

Adhitia mengatakan Persib Bandung menghormati perjalanan karier setiap pemain, serta mendukung langkah terbaik yang dapat membuka peluang lebih besar bagi perkembangan mereka di masa depan.

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"Hatur nuhun, Dimas, atas dedikasi, kerja keras, profesionalisme, dan kontribusi yang telah diberikan selama dua musim bersama Persib. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan bersejarah klub, termasuk membantu mengantarkan Persib meraih gelar juara Liga 1 2024/2025," ujar Adhitia.

"Kami mendoakan agar Dimas senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam melanjutkan perjalanan karier profesionalnya," katanya.