Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Bungkam Persik Kediri 3-0, Bojan Hodak Soroti Satu Momen Menegangkan

Selasa, 10 Maret 2026 – 04:07 WIB
Persib Bandung Bungkam Persik Kediri 3-0, Bojan Hodak Soroti Satu Momen Menegangkan - JPNN.COM
Persib Bandung menang telak 3-0 saat menjamu Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/26.

Duel Persib vs Persik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (9/3/2026) malam, berakhir dengan skor 3-0.

Gol pertama Persib tercipta melalui penalti Thom Haye pada menit ke-24.

Baca Juga:

Selain itu, bomber Maung Bandung Andrew Jung tampil impresif dengan torehan dua gol, masing-masing menit ke-40 lewat titik putih dan menit ke-53.

Meski menang dengan selisih cukup besar, Pelatih Persib Bojan Hodak menilai pertandingan tidak berjalan semudah yang terlihat dari papan skor.

"Pertandingannya tidak mudah," jelas juru taktik asal Kroasia itu.

Baca Juga:

Hodak menilai timnya sempat mengalami tekanan dari Persik pada beberapa momen.

Namun, para pemain mampu menjaga fokus sehingga tidak kehilangan kendali permainan.

Persib Bandung menang telak 3-0 atas Persik Kediri di GBLA. Namun pelatih Bojan Hodak justru mengaku pertandingan tidak berjalan mudah. Ada apa?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  persik kediri  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp