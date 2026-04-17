Persib Bandung Dalam Ancaman Serius, Dewa United Siap Memukul di Banten

Jumat, 17 April 2026 – 05:03 WIB

jpnn.com - Dewa United akan menjalani laga kandang penuh tantangan saat menjamu Persib Bandung pada pekan ke-28 BRI Super League.

Menurut jadwal, duel Dewa United vs Persib akan digelar di Banten International Stadium, Senin (20/4/2026).

Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling disorot karena mempertemukan tim dengan kualitas mumpuni.

Persib datang dengan status pemuncak klasemen dan berupaya menjaga jarak dari para pesaing terdekatnya.

Maung Bandung kukuh di posisi pertama dengan torehan 64 poin dari 27 pertandingan.

Sementara itu, Dewa United tengah berada dalam tren positif. Tim berjuluk Bantan Warriors ingin menjadikan laga ini sebagai pembuktian kapasitas mereka saat menghadapi kandidat juara musim ini.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengakui bahwa menghadapi Persib bukan tugas yang mudah.

Namun, dia menilai situasi tersebut justru menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan timnya.