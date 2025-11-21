Close Banner Apps JPNN.com
Persib Bandung dalam Bahaya Kalau Dewa United Begitu

Jumat, 21 November 2025 – 08:13 WIB
Dewa United berlatih. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - BANDUNG - Duel Persib Bandung vs Dewa United pada pekan ke-13 Super League pantas menjadi perhatian, layak viral.

Persib vs Dewa United hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (21/11) malam WIB.

Ini duel antara Persib si juara bertahan melawan peringkat kedua musim lalu.

Pertarungan antara dua wakil Indonesia di kompetisi Asia musim ini. Dua-duanya sedang on fire di panggung Asia.

Persib vs Dewa United sama dengan menyaksikan perang bintang.

Maung Bandung menatap laga malam nanti dengan modal tiga kemenangan beruntun di tiga laga terakhir (vs Bali United, vs Persis Solo, dan vs PSBS Biak)

Banten Warriors masuk ke GBLA dengan rapor empat kekalahan di empat laga terakhir mereka (vs PSM Makassar, vs Borneo FC, vs PSIM Yogyakarta, dan vs Madura United).

Persib vs Dewa United malam nanti seru jika tim tamu membuktikan ambisi mereka untuk bangkit.

Persib Bandung vs Dewa United pada pekan ke-13 Super League pantas menjadi perhatian.

