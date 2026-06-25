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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung dan Robi Darwis Berpisah, Ada Alasan yang Sulit Diabaikan

Kamis, 25 Juni 2026 – 17:04 WIB
Persib Bandung dan Robi Darwis Berpisah, Ada Alasan yang Sulit Diabaikan - JPNN.COM
Gelandang bertahan Persib Robi Darwis. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jpnn.com - Persib Bandung kembali melakukan perubahan komposisi skuad menjelang bergulirnya musim baru.

Kali ini, Maung Bandung resmi mengakhiri kerja sama dengan gelandang muda Robi Darwis setelah empat musim menjadi bagian dari tim.

Kepergian Robi menambah daftar pemain yang meninggalkan Persib pada bursa transfer kali ini. Meski bukan pilihan utama di lini tengah, pemain asal Bandung tersebut tetap menjadi bagian dari perjalanan tim sepanjang musim 2025/26.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan Persib selalu berkomitmen mendukung perkembangan karier setiap pemain, termasuk para talenta hasil binaan akademi.

Menurutnya, keputusan Robi untuk mencari tantangan baru merupakan langkah yang patut dihormati demi perkembangan kariernya sebagai pesepak bola profesional.

"Robi adalah salah satu pemain muda potensial hasil pembinaan Persib yang telah menunjukkan dedikasi dan perkembangan yang sangat baik selama bersama kami."

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"Ketika dia memilih untuk mengambil tantangan baru, Persib menghormati keputusan tersebut dan berharap Robi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih besar sehingga dapat terus berkembang dan mencapai potensi terbaiknya," kata Adhitia dalam keterangannya, Kamis (25/6/202).

Sepanjang musim 2025/26, Robi mencatatkan 18 penampilan di semua kompetisi bersama Persib, yakni Super League dan AFC Champions League Two (ACL 2).

Gelandang, Robi Darwis, resmi meninggalkan Persib Bandung, dikarenakan minim menit bermain. Begini penjelasan manajemen.

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TAGS   Persib  robi darwis  Persib Bandung  Bursa Transfer  Super League 
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