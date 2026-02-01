Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Dapat Angin Segar dari ILeague

Minggu, 01 Februari 2026 – 13:11 WIB
Persib Bandung berlatih. Foto: IG persib

jpnn.com - Persib Bandung mendapat dukungan konkret dari operator kompetisi ILeague menjelang agenda penting di level Asia.

Permohonan Maung Bandung terkait perubahan jadwal BRI Super League 2025/26 resmi disetujui demi menjaga kesiapan tim menghadapi babak gugur AFC Champions League Two (ACL 2).

Laga Persib vs Borneo FC pada pekan ke-21 yang semula dijadwalkan berlangsung 16 Februari 2026 dipindahkan ke 15 Maret.

Keputusan ini diambil menyusul langkah Persib yang sukses melaju ke babak 16 Besar ACL 2 dengan status juara grup.

Pada fase tersebut, Pangeran Biru dijadwalkan menghadapi klub Thailand Ratchaburi FC.

Marc Klok dan kawan-kawan akan memainkan dua leg, yakni pada 11 dan 18 Februari 2026.

Dengan jarak pertandingan domestik yang terlalu mepet, penyesuaian kalender dinilai krusial agar kondisi fisik pemain tetap terjaga.

Direktur Utama ILeague Ferry Paulus menegaskan dukungan terhadap klub yang berlaga di kompetisi Asia merupakan bagian dari strategi menjaga daya saing sepak bola Indonesia secara menyeluruh.

