Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Dapat Kabar Baik Jelang Jumpa Persija Jakarta, Satu Sosok Justru Menepi

Jumat, 09 Januari 2026 – 05:20 WIB
Persib Bandung Dapat Kabar Baik Jelang Jumpa Persija Jakarta, Satu Sosok Justru Menepi - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung terus mematangkan persiapan menjelang laga sarat gengsi melawan Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Dalam sesi latihan terkini pada Kamis (8/1/2026), Maung Bandung menerima suntikan tenaga tambahan.

Baca Juga:

Sejumlah Pilar Persib Kembali

Sejumlah pemain yang sebelumnya harus menepi karena cedera kini telah kembali mengikuti program latihan bersama tim.

Beberapa nama yang sudah terlihat kembali berlatih ialah Beckham Putra Nugraha, Teja Paku Alam, serta bek asing Federico Barba.

Kehadiran mereka menjadi sinyal positif bagi kesiapan Persib menghadapi laga besar akhir pekan nanti.

Baca Juga:

Tak hanya itu, kabar baik juga datang dari Marc Klok dan Eliano Reijnders. Keduanya sempat absen saat Persib berhadapan dengan Persik Kediri, tetapi kini sudah siap diturunkan menghadapi Persija.

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan kondisi mayoritas pemainnya berada dalam jalur yang tepat.

Persib Bandung terus mematangkan persiapan menjelang laga sarat gengsi melawan Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Persib  Persija Jakarta  Persib vs Persija  Andrew Jung  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp