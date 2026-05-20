Persib Bandung di Ambang Juara, tapi Ada Satu Hal yang Belum Selesai

jpnn.com - Persib Bandung memilih tetap menjaga ketenangan menjelang laga penentuan gelar Super League 2025/26 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Skuad asuhan Bojan Hodak saat ini masih memimpin klasemen dengan koleksi 78 poin, unggul dua angka dari pesaing terdekat, Borneo FC yang duduk di posisi kedua.

Dengan hanya menyisakan satu pertandingan, Persib hanya membutuhkan minimal hasil imbang untuk mengangkat trofi Super League sekaligus mencatat sejarah hattrick juara Liga Indonesia secara beruntun.

Namun, di tengah peluang besar tersebut, staf pelatih meminta seluruh pemain tetap menjaga fokus dan tidak terbawa euforia.

Asisten Pelatih Persib Igor Tolic menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk membicarakan perayaan sebelum musim benar-benar berakhir.

"Belum ada hal yang bisa dirayakan saat ini. Kami masih memiliki satu pertandingan penting yang harus dijalani," ucap tangan kanan Bojan Hodak itu.

Tolic menyebut peluang juara memang sudah sangat dekat, tetapi kepastian hanya bisa didapat setelah 90 menit laga terakhir selesai dimainkan.

Menurutnya, seluruh persiapan tim saat ini difokuskan untuk menjaga performa terbaik, baik dari aspek pertahanan, transisi, hingga penyelesaian akhir.