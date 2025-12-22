Close Banner Apps JPNN.com
Persib Bandung di Atas Persija Jakarta, Entah Malam Ini

Senin, 22 Desember 2025 – 07:55 WIB
Skuad Persib Bandung merayakan salah satu bola yang masuk ke gawang Bhayangkara FC. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung berhak nongkrong di anak tangga kedua klasemen Super League setelah menaklukkan Bhayangkara FC pada pekan ke-15 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (21/12) malam.

Si Maung Bandung menang 2-0 dari tim milik kepolisian.

"Itu pertandingan yang ketat. Bhayangkara merupakan tim yang cukup kuat, terutama dalam bertahan," tutur Pelatih Persib Bojan Hodak seusai laga.

"Kami bersyukur bisa mencetak dua gol di pertandingan ini," imbuhnya.

Hodak happy para pemain bisa menjalankan instruksinya dengan baik.

"Kami harus banyak melakukan kreativitas permainan di pertandingan ini. Saya sangat senang dengan hasil ini," tuturnya.

Lihat hasil dan jadwal pekan ke-15, serta klasemen Super League setelah Persib Bandung menang dari Bhayangkara FC.

TAGS   Persib Bandung  Persija  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

