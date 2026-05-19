Persib Bandung di Depan Gerbang Juara, tetapi Satu Kesalahan Bisa Berakibat Fatal

Selasa, 19 Mei 2026 – 14:50 WIB

jpnn.com - Persib Bandung berada di ambang sejarah besar untuk meraih gelar juara BRI Super League 2025/26.

Pangeran Biru tinggal selangkah lagi mengangkat trofi sekaligus mencetak hattrick juara Liga Indonesia.

Persib kini hanya membutuhkan tambahan satu poin saat menjamu Persijap Jepara pada pekan terakhir yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Jika mampu menghindari kekalahan, pesta juara di depan ribuan Bobotoh pun siap digelar di kandang sendiri.

Namun, di tengah peluang besar tersebut, Persib memilih tetap menahan euforia.

Asisten Pelatih Persib Igor Tolic menegaskan perjuangan timnya belum berakhir meski satu tangan sudah nyaris menggenggam trofi juara.

Menurutnya, mentalitas pantang menyerah yang ditunjukkan para pemain saat menundukkan PSM Makassar harus kembali diperlihatkan pada laga penentuan nanti.

"Saya harap kami bisa mempertahankan ini di pertandingan berikutnya (melawan Persijap) karena ini belum selesai."