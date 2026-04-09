Persib Bandung di Jalur Benar, tapi Umuh Muchtar Beri Warning, Ada Apa?

Kamis, 09 April 2026 – 09:30 WIB

jpnn.com - Kemenangan Persib Bandung di kandang Semen Padang pada pekan ke-26 BRI Super League tak lantas membuat situasi tim tenang.

Di balik hasil positif tersebut, muncul peringatan keras yang menandai bahwa perjalanan Maung Bandung masih jauh dari kata selesai.

Manajer Persib Umuh Muchtar menilai kemenangan di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026), merupakan buah dari kerja keras tim.

Namun, Umuh menekankan bahwa tantangan sesungguhnya justru terletak pada konsistensi di sisa kompetisi.

Alih-alih larut dalam euforia, sosok bos Persib itu meminta seluruh pemain untuk tetap fokus dan menjaga sikap profesional di setiap pertandingan.

Umuh mengingatkan bahwa setiap laga memiliki bobot penting layaknya partai final.

"Saya sudah sampaikan kepada pemain untuk tidak merasa cepat puas."

"Jangan pernah menganggap pertandingan mudah karena semuanya harus dijalani dengan keseriusan penuh dan mental yang kuat," tegasnya.