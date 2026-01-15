Persib Bandung di Puncak, Bojan Hodak Justru Ungkap Masalah Ini

Kamis, 15 Januari 2026 – 19:17 WIB

jpnn.com - Persib Bandung menutup putaran pertama BRI Super League 2025/26 dengan hasil positif.

Maung Bandung yang bertengger di puncak klasemen mengoleksi 38 poin, hasil dari 12 kali menang, tiga kali imbang, dan dua imbang.

Meski pencapaian tersebut terbilang impresif, Pelatih Persib Bojan Hodak tak mau jemawa.

Juru taktik asal Kroasia itu memiliki sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi timnya selama jeda paruh musim dan harus dibenahi pada putaran kedua.

Adapun pertandingan terdakat ialah menghadapi PSBS Biak di kompetisi domestik serta Ratchaburi FC pada lanjutan AFC Champions League Two (ACL 2).

Hodak menilai performa anak asuhnya sejauh ini cukup menjanjikan, terutama setelah melakukan perombakan skuad di awal musim. Perlahan, perubahan tersebut mulai menunjukkan hasil di lapangan.

Namun, Hodak mengaku belum sepenuhnya puas. Dia menilai masih ada celah yang bisa dimanfaatkan lawan untuk menjegal langkah Persib di setiap pertandingan.

Beberapa hal menjadi sorotan utama Hodak, di antaranya kegagalan memaksimalkan peluang penalti serta kebobolan pada menit-menit akhir laga.