Persib Bandung di Puncak, Eliano Reijnders Pasang Peringatan, Ada Apa?

Senin, 19 Januari 2026 – 16:53 WIB

jpnn.com - Pemain serbabisa Persib Bandung Eliano Reijnders meminta rekan-rekannya tetap fokus menjelang laga perdana putaran kedua BRI Super League 2025/26 melawan PSBS Biak.

Pertandingan pekan ke-18 itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1/2026) malam.

Maung Bandung menutup paruh pertama kompetisi dengan catatan gemilang.

Persib naik ke puncak klasemen dengan koleksi 38 poin, berkat kemenangan dalam big match melawan Persija Jakarta dalam laga big match.

Peringatan Eliano Reijnders kepada Persib

Eliano mengatakan keberhasilan Persib menjadi juara paruh musim tidak boleh dijadikan patokan.

Dia menilai tim harus tetap rendah hati dan berpegang pada target yang telah disusun sejak awal musim.

"Tentu saja saya merasa bagus, tetapi masih jauh jalan yang perlu ditempuh. Kami harus tetap fokus," kata Eliano di Bandung, Senin (19/1/2026).

Putaran Kedua dan Tantangan Ganda Persib

Memasuki putaran kedua, langkah Persib dipastikan tidak mudah. Fokus pasukan Bojan Hodak harus terbagi karena masih harus bersaing di kompetisi Asia, AFC Champions League Two (ACL 2).