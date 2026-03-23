JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung di Ujung Musim, Marc Klok Bicara Tegas

Senin, 23 Maret 2026 – 15:23 WIB
Kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: ileague

jpnn.com - Persib Bandung memasuki fase krusial dalam perburuan gelar BRI Super League 2025/2026.

Dengan hanya menyisakan sembilan pertandingan di putaran kedua, tekanan untuk meraih hasil maksimal kian meningkat.

Kapten Persib Marc Klok menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk kesalahan.

Baca Juga:

Dia menyebut seluruh laga tersisa harus diperlakukan layaknya partai penentuan.

"Kami fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dimulai dari menghadapi Semen Padang."

"Buat kami, semua laga sekarang seperti final," tegas sang kapten.

Baca Juga:

Pemain bernomor punggung 23 itu memastikan seluruh skuad Maung Bandung telah mengalihkan fokus penuh pada sisa kompetisi. 

Klok tidak ingin timnya kehilangan momentum dalam perburuan gelar musim ini.

Persib  Persib Bandung  Marc Klok  Super League 
