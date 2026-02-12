Persib Bandung Dicukur Ratchaburi FC, Federico Barba Bicara Soal Harapan

jpnn.com - Persib Bandung pulang dari Thailand dengan beban berat setelah menelan kekalahan telak dari Ratchaburi FC pada leg pertama 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Berlaga di Ratchaburi Stadium, Na Muang, Rabu (11/2/2026), Maung Bandung dipaksa menyerah dengan skor telak 0-3.

Hasil tersebut membuat langkah Persib menuju perempat final menjadi terjal meski leg kedua akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Meski begitu, bek Persib Federico Barba menegaskan bahwa peluang belum sepenuhnya tertutup.

Pemain yang ditunjuk sebagai kapten di laga tersebut menilai masih ada ruang bagi Persib untuk bangkit, terutama karena laga penentuan akan digelar di Bandung.

"Kekalahan 0-3 jelas sulit diterima. Namun, kami masih punya satu pertandingan."

"Kami akan bermain di kandang dan kami sangat kuat ketika bermain di sana," ucap bek asal Italia selepas pertandingan.

Keyakinan Barba bukan tanpa alasan. Persib menunjukkan performa impresif setiap kali tampil di GBLA sepanjang musim ini.