Persib Bandung Diguncang Lion City Sailors, Andrew Jung Pecahkan Rekor, Hasil Tetap Pahit

Kamis, 27 November 2025 – 06:17 WIB

jpnn.com - Langkah Persib Bandung menuju babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 harus tertunda.

Bermain di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025), Maung Bandung takluk 2-3 dari tuan rumah Lion City Sailors pada laga kelima Grup G.

Lion City Sailors membuka pertandingan dengan baik. Klub asal Singapura itu unggul cepat melalui gol Lennart Thy pada menit ke-9.

Persib membalas dua menit berselang melalui aksi Frans Putros (11'), sebelum akhirnya babak pertama ditutup dengan skor imbang 1-1.

Rekor Andrew Jung

Memasuki paruh kedua, Persib memimpin setelah Andrew Jung memaksimalkan umpan silang Marc Klok pada menit ke-56.

Itu menjadi gol keempat Jung untuk Persib di kompetisi Asia, sekaligus melampaui rekor tiga gol yang sebelumnya dicatatkan Kekey Zakaria (Liga Champions Asia 1995), Atep (AFC Cup 2015), Tyronne del Pino, David da Silva (ACL Two 2024/25), serta Adam Alis (ACL Two 2025/26).

Namun, Lion City Sailors menyamakan kedudukan pada menit ke-62 lewat gol Shawal Anuar.

Raksasa Singapura itu berbalik unggul 3-2 setelah Anderson Lopes menjebol gawang Persib yang dikawal Teja Paku Alam.