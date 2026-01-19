Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Dikaitkan dengan Bek Kiri Prancis Mantan PSG

Senin, 19 Januari 2026 – 10:31 WIB
Persib Bandung Dikaitkan dengan Bek Kiri Prancis Mantan PSG - JPNN.COM
Suporter Persib, Bobotoh, memenuhi bangku penonton di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung konon sedang bernegosiasi mendapatkan tanda tangan bek kiri Prancis, mantan PSG, Layvin Kurzawa.

Itu kata Foot Mercato.

"Tanpa klub sejak meninggalkan Boavista musim panas lalu, mantan bek sayap Paris Saint-Germain ini siap mengejutkan semua orang. Layvin Kurzawa sedang dalam tahap negosiasi lanjutan untuk bergabung dengan Persib Bandung," kupasan di laman tersebut.

Baca Juga:

"Sebagai pemain bebas transfer sejak berakhirnya masa baktinya di klub Portugal Boavista Juni lalu, Layvin Kurzawa (33 tahun) bersiap untuk mengambil langkah radikal dan eksotis dalam kariernya."

Persib Bandung Dikaitkan dengan Bek Kiri Prancis Mantan PSG

"Menurut informasi kami, mantan pemain internasional Prancis (13 caps) ini sedang dalam tahap negosiasi lanjutan untuk pindah ke Asia Tenggara, dan lebih khusus lagi, Indonesia."

Baca Juga:

Foot Mercato juga menyinggung Andrew Jung.

"Jika kepindahannya ke Bandung terwujud, Layvin Kurzawa tidak akan sepenuhnya terisolasi di Indonesia. Ia akan memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dengan sesama warga negaranya: Andrew Jung. Striker asal Prancis itu yang dikenal baik oleh penggemar Ligue 2 karena kiprahnya di Reims, Nancy, dan Valenciennes."

Siapa yang akan tersingkir jika benar mantan pemain Timnas Prancis dan PSG itu ke Persib?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Super League  Bursa Transfer  Layvin Kurzawa  PSG 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp