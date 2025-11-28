Persib Bandung Dikejar Jadwal Ketat, Jumpa Madura United Tanpa Tiga Pemain Inti

Jumat, 28 November 2025 – 14:48 WIB

jpnn.com - Persib Bandung tidak memiliki banyak waktu untuk bernapas setelah melakoni laga kelima Grup G AFC Champions League Two (ACL Two) 2025/26 melawan Lion City Sailors.

Alih-alih kembali ke Bandung, skuad Persib memilih langsung terbang menuju Surabaya untuk mempersiapkan diri menghadapi Madura United pada pekan ke-14 BRI Super League 2025/26, Minggu (30/11/2025) di Stadion Gelora Ratu Pamelingan.

Keputusan tersebut diambil pelatih Bojan Hodak demi menyesuaikan agenda pertandingan yang cukup padat.

Baca Juga: Marc Klok Nyalakan Alarm Kebangkitan Persib Bandung Menjelang Hadapi Madura United

Setibanya di Surabaya, program latihan kembali digelar pada Jumat (28/11/2025), sementara sesi official training dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (29/11/2025).

Tiga Pemain Absen

Namun, Persib tidak dapat tampil dengan kekuatan penuh. Tiga pemain harus absen dalam lawatan ke Pamekasan.

Kakang Rudianto dan Robi Darwis dipastikan bergabung dengan Timnas U-23 untuk persiapan SEA Games 2025.

Adapun Beckham Putra Nugraha masih harus menjalani hukuman kartu merah.

Dengan rangkaian perjalanan panjang dan skuad yang tidak lengkap, Persib menghadapi tantangan berat untuk menjaga konsistensi performa.