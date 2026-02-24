Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Dipaksa Siap Hadapi Madura United

Selasa, 24 Februari 2026 – 14:03 WIB
Persib Bandung Dipaksa Siap Hadapi Madura United
Bobotoh memberikan dukungan kepada Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung tak punya banyak waktu untuk bersantai karena harus segera bersiap untuk menghadapi Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Madura United akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2/2026).

Jadwal padat membuat Maung Bandung hanya memiliki waktu persiapan yang sangat terbatas sebelum menjamu klub berjuluk Laskar Sapeh Kerrab tersebut.

Kondisi ini memaksa tim pelatih memaksimalkan waktu singkat yang tersedia untuk memulihkan kondisi fisik sekaligus mematangkan strategi.

Pelatih Persib Bojan Hodak tak menampik bahwa situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi anak asuhnya.

"Ya, persiapan kami memang singkat, hanya tiga hari," ucapnya.

Meski demikian, Hodak memastikan kondisi skuad relatif aman setelah pertandingan sebelumnya.

Tidak ada pemain yang mengalami masalah serius sehingga bisa mengganggu persiapan menuju laga penting di hadapan Bobotoh.

