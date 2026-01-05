Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Disebut Ajax Indonesia, Ezra Walian Ungkap Kesan Mendalam

Senin, 05 Januari 2026 – 10:00 WIB
Persib Bandung Disebut Ajax Indonesia, Ezra Walian Ungkap Kesan Mendalam - JPNN.COM
Kapten Persik Kediri Ezra Walian. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Pemain Persik Kediri Ezra Walian mengungkapkan kekagumannya terhadap Persib Bandung, klub yang pernah dibelanya pada 2021 hingga 2024 lalu.

Ezra membandingkan Persib dengan Ajax Amsterdam.

Menurut permain berdarah Indonesia-Belanda itu, Persib merupakan 'Ajax-nya Indonesia' karena prestise dan basis suporter yang besar.

Baca Juga:

Ezra Walian Kenang Persib Bandung

Pemilik sembilan caps di Timnas Indonesia itu menilai pengalaman bermain untuk Persib memberinya kesan mendalam tentang sejarah panjang klub dan antusiasme luar biasa para penggemar.

"Saya bermain untuk Persib, klub terbesar di Indonesia. 'Ajax-nya Indonesia'," ucap Ezra dalam siniar bersama Ajax Amsterdam.

Selain soal prestise klub, Ezra juga menceritakan pengalaman uniknya berinteraksi dengan suporter Persib.

Baca Juga:

Momen Tak Terlupakan Bersama Fan

Antusiasme fan begitu besar hingga pemain sering kesulitan bergerak di jalanan karena diminta foto atau bersalaman, terutama saat tim meraih kemenangan.

"Bayangkan, kami menempuh jalan sepanjang lima kilometer, tetapi butuh enam jam untuk sampai ke tujuan karena seluruh kota seakan berhenti menunggu kami lewat," tambah pemain yang kini menjabat sebagai kapten Persik Kediri itu.

Pemain Persik Kediri Ezra Walian mengungkapkan kekagumannya terhadap Persib Bandung, klub yang pernah dibelanya pada 2021 hingga 2024 lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ezra Walian  Persib Bandung  Persik  Ajax Amsterdam  Persib  Super League 
BERITA EZRA WALIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp