Persib Bandung Ditahan Persebaya Surabaya, Bojan Hodak Hanya Mau Bicara Ini!

Selasa, 03 Maret 2026 – 04:19 WIB
Pertandingan Persib Bandung (jersei biru-putih) melawan Persebaya Surabaya (jersei hijau) pada pekan ke-24 BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Pertarungan sengit tersaji saat Persebaya Surabaya menjamu Persib Bandung pada pekan ke-24 BRI Super League.

Duel sarat gengsi itu berakhir tanpa pemenang dengan skor 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (2/3/2026).

Persib mencetak gol melalui aksi Luciano Guaycochea pada menit ke-51 dan Andrew Jung (73').

Adapun Persebaya memberondong gawang Persib lewat penalti Bruno Moreira (44') dan satu gol dari Francisco Rivera (83').

Laga ini tak hanya menyajikan adu tajam lini depan kedua tim.

Sejumlah keputusan wasit dan penggunaan VAR juga memancing perbincangan di pinggir lapangan.

Namun, menariknya, Pelatih Persib Bojan Hodak justru tak ingin masuk ke wilayah tersebut.

"Saya katakan begini, saya selalu menghormati media dan menghargai pekerjaan kalian," jelas Hodak yang memilih menyampaikan apresiasi kepada awak media yang hadir.

Duel Persebaya Surabaya vs Persib Bandung memang berakhir imbang, tetapi sikap Bojan Hodak memastikan laga di GBT tak sekadar berhenti di angka 2-2.

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  Persebaya  Persebaya vs Persib  Super League 
