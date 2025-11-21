Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Diterpa Krisis Jelang Hadapi Dewa United, 1 Nama Kembali Hidupkan Harapan

Jumat, 21 November 2025 – 04:52 WIB
Persib Bandung Diterpa Krisis Jelang Hadapi Dewa United, 1 Nama Kembali Hidupkan Harapan - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kuning). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Persib Bandung terus mengebut persiapan jelang pertandingan krusial melawan Dewa United pada pekan ke-13 Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Dewa United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) malam WIB.

Dalam latihan resmi yang digelar di GBLA, Kamis (20/11/2025), skuad asuhan Bojan Hodak fokus mematangkan aspek taktik.

Baca Juga:

Kabar Baik dari Rezaldi

Satu nama yang menjadi sorotan dalam sesi kali ini ialah Rezaldi Hehanussa.

Setelah absen cukup panjang karena cedera, Rezaldi menunjukkan perkembangan signifikan dan mampu melahap seluruh menu latihan tanpa kendala berarti.

Kembalinya Rezaldi menjadi angin segar bagi Persib. Namun, di sisi lain, situasi tim masih belum ideal.

Baca Juga:

Dua nama, yakni Adam Alis dan Federico Barba belum bisa bergabung dalam latihan karena masih menjalani pemulihan.

Keduanya bahkan harus absen saat menghadapi Dewa United.

Persib Bandung terus mengebut persiapan jelang pertandingan krusial melawan Dewa United pada pekan ke-13 Super League 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Dewa United  Persib  Rezaldi Hehanussa  Adam Alis  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp