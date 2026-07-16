Persib Bandung & Frans Putros Resmi Mengakhiri Kerja Sama

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung dan bek Tim Nasional Irak Frans Putros resmi mengakhiri kerja sama karena tidak tercapainya kesepakatan baru, setelah kontrak satu musim berakhir pada penghujung kompetisi Super League 2025/2026.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan menjelaskan bahwa kerja sama tersebut berakhir karena proses negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak belum menghasilkan kesepakatan baru.

“Sejak masa kontrak berakhir, kami telah melakukan negosiasi ulang dengan pihak Putros. Namun, hingga proses tersebut selesai, kesepakatan baru belum dapat tercapai. Dengan penuh rasa hormat, Persib dan Frans Putros sepakat untuk mengakhiri kebersamaan ini,” kata Adhitia di Bandung, Kamis (16/7).

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Adhitia menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan Putros selama menjadi bagian dari Persib Bandung. “Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, profesionalisme, dan kontribusi yang telah diberikan selama menjadi bagian dari keluarga besar Persib,” ujarnya.

Adhitia menilai Putros telah memberikan kontribusi penting dalam keberhasilan tim meraih gelar juara Super League 2025/2026 sekaligus mencatatkan sejarah sebagai juara secara beruntun. Pemain berusia 32 tahun itu juga tampil konsisten sepanjang musim sehingga kembali mendapat kepercayaan memperkuat Timnas Irak pada Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sepanjang kompetisi Super League 2025/26, Putros tampil dalam 28 dari total 34 pertandingan yang dijalani Persib dan menyumbangkan satu gol bagi tim.

Adhitia berharap pemain berdarah Irak-Denmark tersebut dapat terus meraih kesuksesan dalam perjalanan karier maupun kehidupan pribadinya di masa mendatang. “Kami mendoakan semoga sukses selalu menyertai perjalanan karier dan kehidupan Anda di masa yang akan datang,” kata Adhitia. (antara/jpnn)