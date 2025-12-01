Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Hajar Madura United 4-1: Lima Fakta Menarik dari Malam Penuh Cerita

Senin, 01 Desember 2025 – 12:55 WIB
Persib Bandung Hajar Madura United 4-1: Lima Fakta Menarik dari Malam Penuh Cerita - JPNN.COM
Persib Bandung berpesta 4-1 saat menyambangi markas Madura United. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung berpesta gol seusai menumbangkan Madura United dengan skor meyakinkan 4-1 pada laga pekan ke-14 BRI Super League 2025/26 di Stadion Ratu Pamelingan, Minggu (30/11/2025) malam.

JPNN.com merangkum 5 fakta pertandingan yang mewarnai duel Madura United vs Persib:

1. Seluruh Gol Persib Dicetak Pemain Asing

Empat gol Persib malam tadi seluruhnya lahir dari para pemain asing.

Baca Juga:

Legiun asing asal Argentina Luciano Guaycochea membuka keunggulan lewat tendangan akurat pada menit ke-26. Federico Barba, bek asal Italia yang baru pulih dari demam berdarah, menggandakan kedudukan lewat tandukan kepalanya.

Bomber asal Brasil Uilliam Barros turut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-70. Gol tersebut menjadi yang ketujuh di Super League musim ini, menjadikannya top skor sementara Persib.

Thom Haye kemudian menutup pesta gol pada menit ke-74 sekaligus memastikan kemenangan Persib menjadi 4-1.

Baca Juga:

2. Thom Haye Cetak Gol Perdana untuk Persib

Gelandang naturalisasi Thom Haye akhirnya mencetak gol perdananya di Liga Indonesia sejak bergabung awal musim. Gol tersebut lahir lewat penyelesaian terukur pada menit ke-74.

"Pertama-tama, saya senang karena akhirnya bisa mencetak gol. Beberapa kali saya hampir mencetaknya dan akhirnya gol pertama ini datang juga," kata Haye, dikutip Senin (1/12/2025).

Berikut fakta-fakta saat Persib Bandung membantai Madura United 4 - 1 di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Madura United  Persib  Thom haye  Madura United vs Persib  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp