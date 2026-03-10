Close Banner Apps JPNN.com
Persib Bandung Hajar Persik Kediri, Beckham Putra Bicara Tantangan di Awal, Ada Apa?

Selasa, 10 Maret 2026 – 04:25 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memelih Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung memastikan kemenangan meyakinkan 3-0 saat menjamu Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (9/3/2026) malam.

Hasil ini menjadi modal penting bagi Maung Bandung menjelang laga pekan depan menghadapi Borneo FC.

Gelandang Persib Beckham Putra menyebut kemenangan telak itu tidak diraih dengan mudah.

Menurutnya, tim sempat kesulitan menyesuaikan ritme permainan pada awal babak pertama.

"Ya, ini adalah pertandingan yang sulit. Apa yang dikatakan coach (Bojan Hodak, red) tadi benar, kami sedikit kesulitan di awal babak pertama," jelas Beckham.

Persib akhirnya mampu menemukan celah lawan melalui kecepatan di sektor sayap.

Strategi tersebut terbukti efektif untuk membongkar pertahanan Persik dan mengunci kemenangan tiga gol tanpa balas.

"Alhamdulillah kami bisa memaksimalkan pemain sayap karena punya kecepatan dan memanfaatkan itu."

Persib bungkam Persik 3-0 di GBLA. Meski menang telak, Beckham Putra menyoroti babak pertama yang sulit. Simak cerita lengkapnya!

TAGS   Persib  Persib Bandung  Beckham Putra  persik kediri  Super League 
