JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Hancurkan Madura United, Beckham Putra Singgung Tantangan Berikutnya

Jumat, 27 Februari 2026 – 04:39 WIB
Winger Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Dominasi ditunjukkan Persib Bandung saat menjamu Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2), Maung Bandung melibas tamunya dengan skor telak 5-0.

Gol-gol Persib lahir melalui aksi Ramon Tanque pada menit ke-13 dan 33', Uilliam Barros (45+2'), Andrew Jung (80'), serta Frans Putros (89').

Kemenangan besar itu disambut rasa syukur oleh gelandang Persib Beckham Putra.

Bagi pemain bernomor punggung 7 tersebut, hasil positif di kandang memiliki arti penting karena tim tidak hanya mengamankan tiga poin, tetapi menjaga gawang tetap perawan di hadapan Bobotoh.

"Alhamdulillah kami bisa meraih tiga poin lagi. Kami bersyukur kembali menang di kandang dan tanpa kebobolan," ucapnya.

Menurut Beckham, performa solid yang ditunjukkan Persib harus dijadikan modal berharga untuk menghadapi laga-laga berikutnya.

Dia menilai kemenangan besar tak boleh membuat tim terlena mengingat persaingan menuju akhir musim masih sangat ketat.

Kemenangan meyakinkan Persib Bandung atas Madura United menyisakan pesan serius dari Beckham Putra. Apa yang sebenarnya ditekankan sang gelandang?

