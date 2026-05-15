Persib Bandung Hormati Keputusan Sanksi AFC Terkait Insiden Laga Melawan Ratchaburi

Jumat, 15 Mei 2026 – 20:45 WIB
Pesepak bola Persib Bandung Adam Alis (kedua kanan) berusaha menendang bola ke arah penjaga gawang Ratchaburi FC Kampon Phatomakkakul (kanan) pada pertandingan 16 besar AFC Champions League (ACL) Two di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/2/2026). Persib mengalahkan tamunya Ratchaburi FC dengan skor akhir 1-0 namun gagal melangkah ke babak delapan besar karena secara agregat kalah 1-3. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/YU

jpnn.com, JAKARTA - Persib Bandung secara resmi menyatakan sikap menghormati sanksi yang dijatuhkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Sanksi tersebut merupakan buntut dari insiden yang terjadi pascapertandingan Liga Champions Asia (ACL) 2 melawan klub Thailand, Ratchaburi, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pertengahan Februari lalu.

Laman Persib pada Jumat menyebutkan PT PERSIB Bandung Bermartabat kecewa dan prihatin atas sanksi yang dijatuhkan oleh AFC.

"Sebagai klub profesional yang membawa nama Bandung dan Indonesia di level sepak bola Asia, Persib menghormati keputusan yang telah ditetapkan AFC sebagai bagian dari komitmen terhadap profesionalisme, disiplin, dan tata kelola sepak bola internasional," kata Persib.

Persib menyayangkan tindakan yang seharusnya dapat dihindari yang membuat klub ini menanggung kerugian yang sangat besar, baik secara finansial, reputasi, maupun terhadap perjuangan yang sedang dibangun untuk terus bersaing di level internasional.

Persib menyatakan kerugian ini tidak hanya dirasakan oleh klub, tetapi juga oleh pendukung Persib atau bobotoh.

"Karena itu, sangat disayangkan ketika perubahan positif yang dibangun bersama selama bertahun-tahun justru harus dirugikan akibat tindakan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab," tulis Persib.

AFC menjatuhkan denda 200 ribu dolar AS (Rp3,5 miliar) dan dua pertandingan kandang tanpa penonton dalam kompetisi AFC.

