Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Jalani Boxing Day Versi Liga Indonesia, Thom Haye Bereaksi Keras

Kamis, 25 Desember 2025 – 16:42 WIB
Persib Bandung Jalani Boxing Day Versi Liga Indonesia, Thom Haye Bereaksi Keras - JPNN.COM
Gelandang Persib Thom Haye. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung masih harus menjalani satu pertandingan di penghujung tahun 2025, yakni dengan menjamu PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Sabtu (27/12/2025).

Pertandingan tersebut dinilai mirip dengan momen Boxing Day di Liga Inggris. Pasalnya, Persib Bandung tetap harus bertanding di saat sebagian besar klub Indonesia menjalani masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Laga Akhir Tahun yang Disebut Thom Haye ' Tidak Lazim'

Gelandang Persib Bandung Thom Haye memiliki pandangan tersendiri terkait laga yang digelar di akhir tahun ini.

Baca Juga:

Menurut Haye, tetap adanya pertandingan pada masa jeda akhir tahun merupakan sesuatu yang tidak lazim. 

Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia itu menilai kondisi kompetisi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan Eropa.

"Saya bisa katakan, bagi saya ini sangat gila menempatkan jadwal pertandingan pada 27 Desember."

Baca Juga:

"Saya rasa semua orang tahu bagaimana periode ini. Jadi, bagi kami harus bermain di waktu seperti ini, menurut saya itu gila," kata Haye di Bandung, Kamis (25/12/2025).

Dampak Jadwal Penghujung Tahun terhadap Kondisi Tim

Haye menambahkan jadwal pertandingan di penghujung tahun membuat kondisi tim menjadi kurang ideal, terutama dari sisi kebugaran pemain.

Gelandang Persib Thom Haye mengkritik jadwal laga 27 Desember kontra PSM Makassar. Ia menilai pertandingan di akhir tahun sangat gila dan tak ideal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Thom haye  Persib Bandung  Persib  PSM Makassar  Persib Vs PSM  Super League 
BERITA THOM HAYE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp