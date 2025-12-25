Persib Bandung Jalani Boxing Day Versi Liga Indonesia, Thom Haye Bereaksi Keras

jpnn.com - Persib Bandung masih harus menjalani satu pertandingan di penghujung tahun 2025, yakni dengan menjamu PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Sabtu (27/12/2025).

Pertandingan tersebut dinilai mirip dengan momen Boxing Day di Liga Inggris. Pasalnya, Persib Bandung tetap harus bertanding di saat sebagian besar klub Indonesia menjalani masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Laga Akhir Tahun yang Disebut Thom Haye ' Tidak Lazim'

Gelandang Persib Bandung Thom Haye memiliki pandangan tersendiri terkait laga yang digelar di akhir tahun ini.

Menurut Haye, tetap adanya pertandingan pada masa jeda akhir tahun merupakan sesuatu yang tidak lazim.

Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia itu menilai kondisi kompetisi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan Eropa.

"Saya bisa katakan, bagi saya ini sangat gila menempatkan jadwal pertandingan pada 27 Desember."

"Saya rasa semua orang tahu bagaimana periode ini. Jadi, bagi kami harus bermain di waktu seperti ini, menurut saya itu gila," kata Haye di Bandung, Kamis (25/12/2025).

Dampak Jadwal Penghujung Tahun terhadap Kondisi Tim

Haye menambahkan jadwal pertandingan di penghujung tahun membuat kondisi tim menjadi kurang ideal, terutama dari sisi kebugaran pemain.