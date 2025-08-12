Persib Bandung Jalani Laga Hidup-Mati, Frans Putros Minta GBLA Bergemuruh Lagi

Selasa, 12 Agustus 2025 – 07:36 WIB

jpnn.com - Persib Bandung akan menjalani partai hidup dan mati dalam playoff AFC Champions League Two (ACL 2).

Pangeran Biru akan menghadapi klub Filipina Manila Digger di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025).

Pertandingan ini menjadi penentu langkah Persib menuju fase grup ACL 2.

Minta Dukungan Bobotoh

Kemenangan menjadi harga mati jika Maung Bandung ingin tampil di ajang antarklub Asia itu.

Karena itu, bek Persib Frans Putros meminta dukungan penuh dari suporter, Bobotoh.

"Ini pertandingan yang sangat penting karena saya pikir, kami di tim dan klub merasa sangat layak untuk berada di ACL 2."

"Jadi, kami harus menang agar lolos ke babak penyisihan grup lagi dan itu akan sulit jika tanpa dukungan Bobotoh," ucap mantan pemain Port FC itu.

Terkesan dengan Dukungan Bobotoh

Putros sendiri baru saja menjalani debut bersama Persib di kompetisi resmi pada pekan pertama BRI Super League 2025/26 melawan Semen Padang di GBLA, Sabtu (9/8/2025).