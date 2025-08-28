Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Janji Bangkit di GBLA, Laju Sempurna Borneo FC Terancam?

Kamis, 28 Agustus 2025 – 11:46 WIB
Skuad Persib Bandung. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Persib Bandung menatap laga krusial pada pekan keempat BRI Super League 2025/26 dengan menjamu Borneo FC.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Borneo FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (31/8/2025).

Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Persib untuk bangkit setelah melalui dua pertandingan tanpa kemenangan.

Marc Klok dan kolega kalah 1-2 dari Persijap Jepara dan imbang 1-1 kontra PSIM Yogyakarta.

Bek Persib asal Irak, Frans Putros menilai laga kontra Borneo FC adalah titik balik yang harus dimanfaatkan timnya.

Momentum Bangkit

Dia meminta rekan-rekan setimnya memaksimalkan dua laga kandang beruntun melawan Borneo dan Persebaya Surabaya untuk kembali ke jalur kemenangan.

"Kami melakukan persiapan seperti biasanya. Kini, kami menatap dua laga kandang (Borneo FC dan Persebaya) setelah dua kali bermain tandang."

"Ini pertandingan yang penting dan kami harus segera kembali ke jalur kemenangan," kata Putros.

TAGS   Persib Bandung  Borneo FC  Persib  Persib vs Borneo FC  Super League 
