JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Juara, Eliano Reijnders Blak-blakan: Bobotoh tak Ada Lawan

Senin, 25 Mei 2026 – 04:31 WIB
Full back Persib Bandung Eliano Reijnders. Foto: Persib.

jpnn.com - Bobotoh sukses meninggalkan kesan mendalam bagi bek Persib Bandung Eliano Reijnders.

Dukungan luar biasa yang diberikan suporter setia Maung Bandung itu membuat Eliano terpukau.

Pemain berdarah Belanda-Indonesia itu mengaku belum pernah merasakan atmosfer seperti yang ditunjukkan Bobotoh, terutama saat Persib memastikan trofi juara BRI Super League 2025/26.

Pangeran Biru memastikan mahkota juara tetap berada di Kota Kembang sekaligus mencatat hattrick juara Liga Indonesia setelah bermain imbang 0-0 kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5/2026).

Meski gagal mengamankan kemenangan, hasil tersebut sudah cukup membawa tim asuhan Bojan Hodak finis di puncak klasemen dengan raihan 79 poin.

Jumlah poin Persib sejatinya sama dengan milik Borneo FC Samarinda. Akan tetapi, Marc Klok dan kawan-kawan berhak mengangkat trofi karena unggul head to head atas pesaingnya itu.

Bagi Eliano, keberhasilan tersebut terasa makin spesial karena menjadi gelar pertama yang diraihnya sepanjang karier sebagai pesepak bola profesional.

Dia mengaku sempat berharap Persib bisa memberi penutup sempurna lewat kemenangan di laga terakhir. Meski begitu, Eliano tetap mensyukuri hasil akhir yang membawa timnya menjadi kampiun.

Gelar perdana Eliano Reijnders bersama Persib Bandung terasa spesial berkat Bobotoh.

