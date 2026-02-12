Close Banner Apps JPNN.com
Persib Bandung Kalah dari Ratchaburi, Bojan Hodak Sampaikan Permintaan Maaf

Kamis, 12 Februari 2026 – 08:16 WIB
Duel Persib Bandung (jersei biru) di markas Ratchaburi FC (jersei oranye). Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung memulai leg pertama babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 dengan hasil kurang memuaskan.

Tim asuhan Bojan Hodak itu menelan kekalahan 0-3 saat menghadapi klub asal Thailand, Ratchaburi FC di Ratchaburi Stadium, Na Muang, Rabu (11/2/2026) malam.

Bertamu ke markas Ratchaburi, Persib sudah kebobolan ketika pertandingan baru berjalan lima menit.

Pemain asal Spanyol, Tana, menjadi bintang kemenangan tuan rumah dengan mencetak dua gol.

Pelatih Persib Bojan Hodak tampak kecewa dengan hasil akhir yang diraih timnya. 

Hodak menilai performa anak asuhnya tidak sesuai harapan, terutama di awal laga.

"Performa kami tidak bagus terutama ketika memulai pertandingan."

"Kami tidak mengawalinya dengan baik. Dalam 10 menit pertama kami kebobolan, dan setelah itu baru bisa mendapatkan ritme permainan ," kata Hodak.

Reaksi pelatih Persib seusai timnya dikalahkan Ratchaburi FC di leg pertama babak gugur ACL 2.

