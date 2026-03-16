Persib Bandung Kehilangan 2 Poin di Markas Borneo FC, Bojan Hodak Ungkap Penyebabnya

Senin, 16 Maret 2026 – 07:35 WIB
Persib Bandung Kehilangan 2 Poin di Markas Borneo FC, Bojan Hodak Ungkap Penyebabnya - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Duel panas antara Persib Bandung melawan Borneo FC tidak menemukan pemenang. Laga tunda pekan ke-21 BRI Super League 2025/26 itu berakhir sama kuat 1-1.

Gol Persib dicetak Adam Alis pada menit ke-14. Borneo FC kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Mariano Peralta (84').

Persib tampil dominan pada babak pertama dengan menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Borneo FC sempat mendapat hadiah penalti setelah Uilliam Barros melakukan handsball. Tak lama kemudian, Persib juga hampir memperoleh kesempatan serupa.

Namun pelanggaran pemain Borneo FC terhadap Patricio Matricardi di kotak terlarang tidak dianggap sebagai kesalahan oleh wasit.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai timnya seharusnya bisa membawa pulang poin penuh dari laga ini.

Andaikan peluang emas Beckham Putra pada menit akhir mampu dikonversi menjadi gol, hasil pertandingan bisa saja berbeda.

"Pertandingan yang bagus, atmosfer yang bagus juga. Saya rasa kami seharusnya menang," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Senin (16/3/2026).

Begini komentar Pelatih Persib Bojan Hodak seusai laga panas melawan Borneo FC berakhir imbang 1 - 1.

