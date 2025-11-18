Persib Bandung Kembali Bernapas, Thom Haye Ungkap Energi Baru Menjelang Jumpa Dewa United

jpnn.com - Skuad Persib Bandung kembali menjalani sesi latihan setelah jeda kompetisi hampir dua pekan.

Laga pertama setelah rehat ialah menjamu Dewa United pada pekan ke-13 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), 21 November mendatang.

Bagi Persib, waktu istirahat ini datang di momen yang tepat.

Gelandang Persib Thom Haye menilai jeda tersebut memberikan keuntungan besar, terutama setelah tim harus melewati rangkaian pertandingan padat dalam beberapa pekan terakhir.

Pemain Butuh Istirahat

Menurut Haye, masa libur empat hari yang diberikan setelah kemenangan atas Selangor FC pada 6 November 2025 menjadi ruang yang sangat dibutuhkan para pemain.

"Kami baru melewati jadwal yang padat. Jadi, bagus setelah mendapat hasil yang positif, semua diberi waktu untuk istirahat."

"Kami bisa menikmati dan kembali dengan spirit yang bagus. Sekarang kami juga punya cukup waktu untuk persiapan menghadapi laga berikutnya," ucap pemain berjuluk The Professor itu.

Persib Datang dengan Energi Baru

Haye menegaskan bahwa seorang pesepak bola tak hanya membutuhkan persiapan fisik, tetapi juga mental.