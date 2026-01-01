Persib Bandung Ketemu Ratchaburi FC di 16 Besar ACL 2, Pengalaman Pramusim Jadi Senjata

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi wakil Thailand, Ratchaburi FC, pada babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil drawing AFC yang digelar di Malaysia pada Selasa (30/12/2025).

Pelatih Persib Bojan Hodak merespons positif calon lawan yang akan dihadapi timnya.

Keinginannya pun terkabul karena ia keberatan anak asuhnya mendapatkan lawan dengan jarak tempuh terlalu jauh, seperti Pohang Steelers di Korea Selatan.

Ratchaburi FC bukan klub yang asing bagi Marc Klok dan kawan-kawan. Pada persiapan pramusim 2025/26, Persib sempat menjalani laga uji coba melawan klub berjuluk The Dragons tersebut.

Berdasarkan pengalaman itu, Persib telah mengantongi gambaran kekuatan calon lawannya.

Adapun pertandingan melawan Ratchaburi FC akan digelar dengan sistem kandang dan tandang. Persib lebih dahulu menjalani laga tandang pada Rabu (11/2/2026), sebelum seminggu kemudian tampil di kandang sendiri.

"Lihat, kami bermain melawan Ratchaburi di pramusim. Kami bermain imbang 2-2 di sana. Ini memang laga uji coba, tapi saya lihat ini adalah tim yang bisa kami hadapi, tim yang bisa kami tantang," kata Hodak di Bandung, Kamis (1/1/2026).