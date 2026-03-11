Persib Bandung Kirim 3 Pemain ke Timnas Indonesia, Bojan Hodak Justru Soroti Nama Ini

jpnn.com - Persib Bandung harus melepas tiga pemainnya untuk memperkuat Timnas Indonesia pada agenda jeda internasional akhir Maret nanti.

Tiga nama dari skuad Maung Bandung masuk daftar pemain yang dipanggil pelatih John Herdman ialah Marc Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reijnders.

Ketiganya tercantum dalam daftar 41 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi turnamen FIFA Series 2026.

Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada akhir Maret mendatang.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai pemanggilan tiga pemainnya itu memang pantas.

Menurutnya, kontribusi mereka sepanjang musim menjadi salah satu faktor yang membuat Persib mampu berada di papan atas kompetisi.

"Saya pikir ketiga pemain ini memang layak (dapat panggilan)."

"Pelatih Timnas, pada beberapa bulan terakhir memantau pemain kami saat main di laga AFC, pertandingan internasional, ini laga berat," ucap entrenador asal Kroasia itu.