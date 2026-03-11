Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Kirim 3 Pemain ke Timnas Indonesia, Bojan Hodak Justru Soroti Nama Ini

Rabu, 11 Maret 2026 – 15:30 WIB
Persib Bandung Kirim 3 Pemain ke Timnas Indonesia, Bojan Hodak Justru Soroti Nama Ini - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan pada malam hari. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung harus melepas tiga pemainnya untuk memperkuat Timnas Indonesia pada agenda jeda internasional akhir Maret nanti.

Tiga nama dari skuad Maung Bandung masuk daftar pemain yang dipanggil pelatih John Herdman ialah Marc Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reijnders.

Ketiganya tercantum dalam daftar 41 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi turnamen FIFA Series 2026.

Baca Juga:

Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada akhir Maret mendatang.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai pemanggilan tiga pemainnya itu memang pantas.

Menurutnya, kontribusi mereka sepanjang musim menjadi salah satu faktor yang membuat Persib mampu berada di papan atas kompetisi.

Baca Juga:

"Saya pikir ketiga pemain ini memang layak (dapat panggilan)."

"Pelatih Timnas, pada beberapa bulan terakhir memantau pemain kami saat main di laga AFC, pertandingan internasional, ini laga berat," ucap entrenador asal Kroasia itu.

Tiga pemain Persib dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Series. Bojan Hodak memberi komentar dan menyinggung satu nama

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Timnas Indonesia  Bojan Hodak  Daftar Pemain Timnas Indonesia 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp