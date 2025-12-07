Persib Bandung Kirim Sinyal Bahaya, Persaingan BRI Super League Kian Membara

Minggu, 07 Desember 2025 – 06:02 WIB

jpnn.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok mengungkapkan keyakinannya terhadap karakter dan mental timnya setelah meraih kemenangan penting atas Borneo FC pada laga tunda pekan keempat BRI Super League 2025/26.

Berlaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam WIB, Persib sukses membalikkan keadaan dan menang dengan skor 3-1.

Persib Bangkit di Momen Krusial

Maung Bandung sempat berada dalam situasi sulit setelah kebobolan lebih dahulu lewat gol yang dicetak Joel Vinicius pada menit ke-18.

Namun, respons cepat ditunjukkan Persib dengan meningkatkan intensitas serangan. Skuad asuhan Bojan Hodak akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat gol Ramon 'Tanque' De Andrade Souza pada menit ke-40.

Memasuki babak kedua, Persib tampil semakin percaya diri. Gol Federico Barba pada menit ke-50 membawa tuan rumah berbalik memimpin.

Saddil Ramdani kemudian memastikan Persib menang 3-1 berkat golnya pada menit terakhir menjelang laga bubar.

Marc Klok Tegaskan Mental Juara

Klok menilai kemenangan ini mencerminkan semangat juang Maung Bandung. Menurutnya, meski sempat tertinggal, Persib tetap yakin mampu membalikkan keadaan karena peluang yang tercipta jauh lebih banyak.

"Ini memang karakter kami. Walaupun mereka bisa mencetak satu gol lebih dulu, kami tahu punya banyak peluang, sekitar tujuh sampai delapan kesempatan."