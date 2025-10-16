Persib Bandung Kirim Sinyal Bahaya untuk PSBS Biak, Adam Alis Singgung Mental Pemain

Kamis, 16 Oktober 2025 – 16:30 WIB

jpnn.com - Persib Bandung bakal menantang PSBS Biak pada pertandingan pekan ke-9 BRI Super League 2025/26 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025).

Kemenangan menjadi target pasukan Bojan Hodak untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Hingga pekan ke-8, Persib masih tertahan di peringkat ketujuh dengan 10 poin, hasil dari tiga kemenangan, satu seri, dan dua kekalahan.

Persiapan Matang Persib

Gelandang Persib Adam Alis memastikan timnya telah menyiapkan diri dengan matang menghadapi tuan rumah PSBS Biak.

Setelah hampir dua pekan jeda kompetisi karena agenda FIFA Matchday, skuad Maung Bandung memanfaatkan waktu untuk pemulihan fisik sekaligus mematangkan strategi.

"Kebugaran fisik sebelum dijamu PSBS cukup bagus. Kami beberapa hari menjalani latihan fisik, dan teman-teman juga sudah mulai siap serta fokus menghadapi pertandingan,” kata Adam, Kamis (16/10/2025).

Pada laga sebelumnya, Persib harus menelan kekalahan memalukan 1-2 dari Persita Tangerang.

Mental Pemain Persib

Adam menyebut hasil tersebut sempat memukul mental pemain, tetapi kini mereka bertekad bangkit dan tak ingin kembali pulang dengan tangan kosong.