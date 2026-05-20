Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Kirim Wakil ke Piala Dunia 2026? Frans Putros Masuk Skuad Irak

Rabu, 20 Mei 2026 – 09:31 WIB
Persib Bandung Kirim Wakil ke Piala Dunia 2026? Frans Putros Masuk Skuad Irak - JPNN.COM
Bek Timnas Irak yang membela Persib Bandung Frans Putros. Foto: Persib.

jpnn.com - Bek andalan Persib Bandung Frans Putros berpeluang mencatatkan sejarah baru untuk sepak bola Indonesia.

Putros masuk dalam daftar skuad sementara Timnas Irak yang akan menjalani pemusatan latihan menjelang tampil di Piala Dunia 2026.

Kabar tersebut diumumkan melalui akun resmi X Timnas Irak.

Baca Juga:

Pelatih Graham Arnold memanggil 34 pemain untuk mengikuti training camp (TC) sebagai persiapan menghadapi ajang empat tahunan itu.

Masuknya nama Frans Putros membuka peluang besar bagi pemain berusia 32 tahun itu untuk tampil di putaran final Piala Dunia bersama Irak.

Jika lolos ke skuad utama, Frans Putros akan menjadi pemain aktif pertama dari Liga Indonesia yang merasakan atmosfer panggung sepak bola terbesar di dunia.

Baca Juga:

Putros akan bersaing dengan sejumlah nama seperti Maytham Jabbar, Zaid Tahseen, hingga Hussein Ali.

Sementara itu, Irak juga membawa sederet pemain penting di lini tengah seperti Zidane Iqbal.

Bek Persib Bandung Frans Putros berpeluang menjadi pemain aktif pertama dari Liga Indonesia yang tampil di Piala Dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Frans Putros  Persib Bandung  Piala Dunia  Timnas Irak 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp