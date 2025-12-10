Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Bandung Lolos 16 Besar ACL 2 Setelah Duel Menegangkan Kontra Bangkok United

Rabu, 10 Desember 2025 – 22:03 WIB
Skuad Persib Bandung melawan Bangkok United dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung memastikan satu tiket ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) seusai mengalahkan Bangkok United FC dengan skor 1-0.

Satu-satunya gol pada laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu dicetak oleh striker asing Ramon Tanque pada menit ke-45.

Babak Pertama

Pelatih Persib Bojan Hodak malam ini menurunkan line up regulernya.

Tuan rumah tampil menekan sejak menit pertama. Beberapa peluang tercipta dan hampir membuahkan hasil.

Maung Bandung hampir saja unggul apabila tendangan penalti Uilliam Barros mampu menembus gawang Bangkok United.

Berawal dari serangan Thom Haye, bola mengalir kepada Frans Putros di sisi kanan.

Putros yang masuk ke lini tengah lawan mengirimkan bola kepada Uilliam Barros. Terjadi kemelut di kotak penalti hingga pemain Bangkok melakukan pelanggaran.

Wasit menunjuk titik putih pada menit ke-3 dan Barros maju sebagai algojo. Namun, bola berhasil ditepis penjaga gawang Bangkok, Patiwat Khammai.

Persib Bandung berhasil mengalahkan Bangkok United dengan skor 1 - 0 dan memastikan diri lolos ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

TAGS   Persib Bandung  Bangkok United  Persib  ACL 2  AFC Champions League Two 
