Persib Bandung Lolos ke 16 Besar ACL 2, Ramon Tanque Bicara Setelah Jadi Pahlawan

Kamis, 11 Desember 2025 – 14:20 WIB

jpnn.com - Penyerang Persib Bandung Ramon 'Tanque' De Andrade Souza kembali menunjukkan ketajamannya di momen krusial.

Satu gol yang dia ciptakan di pengujung babak pertama memastikan kemenangan Persib atas Bangkok United dalam laga terakhir Grup G AFC Champions League Two (ACL Two) 2025/26, Rabu (10/12/2025).

Gol Krusial Ramon Tanque

Pertandingan yang berjalan ketat itu akhirnya ditentukan lewat tandukan Tanque pada menit ke-45+1.

Gol tersebut bukan hanya menghadirkan tiga poin, tetapi sekaligus mengunci posisi juara Grup G dengan 13 poin.

Kendati menjadi pahlawan kemenangan Maung Bandung, Tanque memilih meredam euforia.

Tetap Merendah Meski Jadi Pahlawan

Pemain dengan nomor punggung 98 itu menegaskan bahwa kemenangan tim jauh lebih penting dibandingkan sorotan individu.

Baca Juga: Striker Persib Ramon Tanque Akui Proses Adaptasi di Liga Indonesia Tak Mudah

"Terima kasih, Tuhan. Kami berhasil memenangkan pertandingan ini. Saya jelas senang bisa mencetak gol, tetapi tujuan kami sama, mencari kemenangan tim," ucap pemain asal Brasil itu.

Ini menjadi gol perdana Tanque di ajang AFC Champions League Two 2025/26.